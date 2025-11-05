A aproximar-se o derradeiro dia das eleições do Benfica, Felipe Gomes, vice-presidente para as modalidades na lista de João Noronha Lopes (F), anunciou dois nomes de peso para as modalidades.

Em conversa no podcast Visão Vermelha, o dirigente revelou que, caso vençam Rui Costa no dia 8 de novembro, Ricardinho e Jean-Jacques vão integrar a estrutura.

No que toca a Ricardinho, o ex-internacional português, seis vezes Melhor do Mundo, ex-Benfica e vencedor de três Champions, vai juntar-se à equipa que gere o futsal. Por outro lado, o angolano de 61 anos integra o grupo do basquetebol.

As eleições estão marcadas para dia 8 de novembro, entre as 08h30 e as 22h00 em Portugal Continental, colocando frente a frente o atual presidente, Rui Costa, e João Noronha Lopes.