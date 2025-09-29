A Mesa de Assembleia-Geral lançou esta segunda um comunicado a garantir que as eleições para a presidência do Benfica se vão realizar no dia 25 de outubro, como previsto, e que vão seguir as regras do regulamento de 2021, quando se realizou o último ato eleitoral.

Recorde-se que as Assembleias-Gerais realizadas no sábado ficaram marcadas por momentos de contestação e pelo chumbo da proposta de regulamento eleitoral, agravando a incerteza em torno do futuro imediato do Benfica. Por isso mesmo, a Mesa de Assembleia-Geral garante que está a reforçar o compromisso com a democracia interna do clube.

A MAG lamentou e condenou os incidentes que se tornaram públicos, sublinhando que, apesar do ambiente tenso e das críticas à presença e influência de Luís Filipe Vieira, todos os sócios que pediram para intervir o puderam fazer. «Jamais permitiríamos que assim não fosse», garantiu.

Com o chumbo do regulamento, a MAG esclareceu que as eleições marcadas para 25 de outubro irão realizar-se ao abrigo dos estatutos do clube e das normas do regulamento de 2021, evitando, assim, um vazio legal. No entanto, o cenário abre espaço para dúvidas e divisões entre sócios, num momento em que o Benfica procura estabilidade institucional.

Comunicado da Mesa de Assembleia Geral:

«Considerando as Assembleias Gerais ocorridas no sábado, dia 27 de setembro de 2025, a Mesa da Assembleia Geral comunica o seguinte:

1. O Sport Lisboa e Benfica é uma referência da Democracia portuguesa e um farol da liberdade de expressão, não sendo admissível que nenhum sócio possa ser limitado no exercício dos seus direitos, nomeadamente de requerer o uso da palavra numa Assembleia Geral;

2. ⁠Nesse considerando, a Mesa, lamentando e condenando os factos e vicissitudes que são do conhecimento geral, sublinha que, ainda assim, todos os sócios que requereram o uso da palavra acabaram por fazê-lo – reforçamos que jamais permitiríamos que assim não fosse!

3. ⁠Quanto à não aprovação⁠ da proposta de regulamento, a Mesa remete para as suas anteriores comunicações, tranquilizando os sócios do Clube: as eleições disputar-se-ão a 25 de outubro, sendo regidas pelos Estatutos do Sport Lisboa e Benfica e de acordo com as normas não revogadas do Regulamento de 2021, que, à data, mereceu um amplo consenso;

4. ⁠Oportunamente, mas sempre após a publicação do edital das eleições, a Mesa publicará os procedimentos e trâmites eleitorais, assim como as minutas referentes à apresentação das candidaturas – que só existirão, nessa qualidade, após a sua receção definitiva.

5. ⁠A Mesa sabe que os mais de 250 000 sócios do Sport Lisboa e Benfica com capacidade eleitoral ativa ambicionam umas eleições que cumpram o desígnio fundacional do Clube, bem assente na insígnia E Pluribus Unum, pelo que – da mesma forma que, em conjunto com os demais órgãos sociais do Clube, levou a bom porto o processo de revisão dos Estatutos, mesmo quando muitos pensaram que tal não seria possível – assegura que o presente processo será regular, lícito, transparente, auditável, culminando numa manifestação de Democracia que orgulhará todos os Benfiquistas.»