Benfica esclarece como vai ser todo o processo eleitoral
Saiba onde podem votar os sócios do Benfica e em que condições o poderão haver votação eletrónica
O Benfica publicou a convocatória para a Assembleia Geral Eleitoral, que se realizará no dia 25 de outubro de 2025.
De acordo com os estatutos do clube, as eleições poderão decorrer totalmente por voto eletrónico ou apenas nas Regiões Autónomas e no estrangeiro, caso todas as listas apresentadas aceitem esta modalidade. Se não aceitarem o voto eletrónico, serão instaladas secções de voto presencial em diversos locais.
O clube disponibilizou uma lista com todos os locais de voto. Este inclui a sede em Lisboa, casas do Benfica, hotéis e associações espalhados por todo o mundo.
Seções de voto em Portugal Continental
Lisboa
Sede do SLB, Estádio da Luz – Pavilhões 1 e 2
Distrito de Aveiro
Anadia (Casa do Benfica na Bairrada)
Aveiro (Rua do Reposo, n.º7)
Oliveira de Azeméis (Casa do Benfica)
S. João da Madeira (Casa do Benfica)
Santa Maria da Feira (Rua Dr. Vitorino de Sá, n.º43)
Distrito de Beja
Almodôvar (Casa do Benfica)
Beja (Casa do Benfica)
Odemira (Clube Fluvial Odemirense)
Moura (Casa do Benfica)
Distrito de Braga
Barcelos (Casa do Benfica)
Braga (Casa do Benfica)
Fafe (Casa do Benfica)
Vila Nova de Famalicão (Casa do Benfica)
Distrito de Bragança
Bragança (União de Freguesias)
Mirandela (Bombeiros Voluntários)
Distrito de Castelo Branco
Castelo Branco (Casa do Benfica)
Covilhã (Casa do Benfica)
Proença-a-Nova (Casa do Benfica)
Distrito de Coimbra
Arganil (Casa do Benfica)
Cantanhede (Associação de Benfiquistas)
Coimbra (Casa do Benfica)
Figueira da Foz (Casa do Benfica)
Oliveira do Hospital (Bombeiros Voluntários Oliveira do Hospital)
Distrito de Évora
Évora (Casa do Benfica)
Vendas Novas (Casa do Benfica)
Distrito de Faro
Albufeira (Casa do Benfica)
Faro (Casa do Benfica)
Lagos (Casa do Benfica)
Quarteira (Casa do Benfica)
Vila Real de Santo António (Casa do Benfica)
Distrito de Guarda
Guarda (Casa do Benfica)
Vila Nova de Foz Côa (Casa do Benfica)
Distrito de Leiria:
Alcobaça (Panorama - Pavilhão Multiusos)
Caldas da Rainha (Casa do Benfica)
Leiria (Casa do Benfica)
Peniche (Casa do Benfica)
Pombal (Casa do Benfica)
Distrito de Lisboa
Agualva-Cacém (Bombeiros Voluntários de Agualva)
Algueirão-Mem Martins (Casa do Benfica)
Amadora (Bombeiros Voluntários da Amadora)
Carcavelos (Clube Desportivo do Arneiro)
Loures (Mercado Municipal de Loures)
Mafra (Hotel Castelão)
Odivelas (Auditório do Pavilhão Multiusos de Odivelas)
Paço de Arcos (Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos)
Torres Vedras (Rua Teresa de Jesus Pereira, n.º19)
Vila Franca de Xira (Casa do Benfica)
Distrito de Portalegre
Avis (Casa do Benfica)
Elvas (Casa do Benfica)
Portalegre (Largo Professor Jaime Belém, n.º 15)
Distrito de Porto
Gondomar (Casa do Benfica)
Maia (Bombeiros Voluntários Pedrouços)
Matosinhos (Casa do Benfica)
Paredes (Casa do Benfica)
Porto (Casa do Benfica)
Santo Tirso (Casa do Benfica)
Vila Nova de Gaia (Casa do Benfica)
Distrito de Santarém
Abrantes (Casa do Benfica)
Santarém (Casa do Benfica)
Tomar (Casa do Benfica)
Torres Novas (Casa do Benfica)
Distrito de Setúbal
Almada (Casa do Benfica)
Barreiro (Associação de Fuzileiros do Barreiro)
Charneca de Caparica (Casa do Benfica)
Grândola (Casa do Benfica)
Moita (Bombeiros Voluntários da Moita)
Montijo (Bombeiros Voluntários do Montijo)
Palmela (Bombeiros Voluntários de Palmela)
Quinta do Conde (Casa do Benfica)
Seixal (Casa do Benfica)
Setúbal (Mercado do Livramento)
Sines (Casa do Benfica)
Distrito de Viana do Castelo
Viana do Castelo (Casa do Benfica)
Distrito de Vila Real
Chaves (Hotel Casino)
Vila Real (Sport Vila Real ALBU-e Benfica)
Distrito de Viseu: Lamego (Casa do Benfica)
Santa Comba Dão (Casa do Benfica)
Viseu (Casa do Benfica).
Seções de voto nas Regiões Autónomas
Madeira
Funchal (Hotel Melia Madeira Mare)
Açores
São Miguel (Grande Hotel Açores Atlântico)
Terceira (Casa do Benfica)
Seções de voto no estrangeiro
Alemanha:
Berlim (Hotel Sheraton Berlin)
Estugarda (Radisson Blu Hotel Porsche Design Tower)
Gross Umstadt (Casa do Benfica)
Hamburgo (Hotel Le Meridien)
Bélgica
Bruxelas (Casa do Benfica)
Espanha
Barcelona (Hotel Four Points by Sheraton)
Madrid (Hotel Crowne Plaza Retiro)
França
Marselha (Hotel Mercure Marseille Centre Vieux-Port)
Paris (Novotel Gare de Lyon)
Tourcoing (Casa do Benfica)
Holanda
Amesterdão (Hotel Hilton)
Luxemburgo
Hall Omnisports Hamm
Reino Unido
Londres (Casa do Benfica)
Suíça
Genebra (Casa do Benfica) e Zurique (Casa do Benfica)
Angola
Luanda (Hotel Epic Sana)
Brasil
Rio de Janeiro (Hotel Vila Galé)
São Paulo (Hotel INNSIDE by Meliá)
Cabo Verde
Cidade da Praia (Casa do Benfica)
Canadá
Montreal (Sport Montreal e Benfica)
Toronto (Casa do Benfica)
Estados Unidos:
Newark (Sport Newark e Benfica)
New Bedford (Casa do Benfica)
San José (Casa do Benfica)
Moçambique
Maputo (Hotel Melia Sky)
Recorde-se que, caso nenhuma das listas apresentadas a sufrágio atinja a maioria absoluta, a realização da segunda volta, entre as duas listas mais votadas, realizar-se-á no dia 8 de novembro.