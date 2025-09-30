O Benfica publicou a convocatória para a Assembleia Geral Eleitoral, que se realizará no dia 25 de outubro de 2025.

De acordo com os estatutos do clube, as eleições poderão decorrer totalmente por voto eletrónico ou apenas nas Regiões Autónomas e no estrangeiro, caso todas as listas apresentadas aceitem esta modalidade. Se não aceitarem o voto eletrónico, serão instaladas secções de voto presencial em diversos locais.

O clube disponibilizou uma lista com todos os locais de voto. Este inclui a sede em Lisboa, casas do Benfica, hotéis e associações espalhados por todo o mundo.

Seções de voto em Portugal Continental

Lisboa

Sede do SLB, Estádio da Luz – Pavilhões 1 e 2



Distrito de Aveiro

Anadia (Casa do Benfica na Bairrada)

Aveiro (Rua do Reposo, n.º7)

Oliveira de Azeméis (Casa do Benfica)

S. João da Madeira (Casa do Benfica)

Santa Maria da Feira (Rua Dr. Vitorino de Sá, n.º43)

Distrito de Beja

Almodôvar (Casa do Benfica)

Beja (Casa do Benfica)

Odemira (Clube Fluvial Odemirense)

Moura (Casa do Benfica)

Distrito de Braga

Barcelos (Casa do Benfica)

Braga (Casa do Benfica)

Fafe (Casa do Benfica)

Vila Nova de Famalicão (Casa do Benfica)

Distrito de Bragança

Bragança (União de Freguesias)

Mirandela (Bombeiros Voluntários)

Distrito de Castelo Branco

Castelo Branco (Casa do Benfica)

Covilhã (Casa do Benfica)

Proença-a-Nova (Casa do Benfica)

Distrito de Coimbra

Arganil (Casa do Benfica)

Cantanhede (Associação de Benfiquistas)

Coimbra (Casa do Benfica)

Figueira da Foz (Casa do Benfica)

Oliveira do Hospital (Bombeiros Voluntários Oliveira do Hospital)

Distrito de Évora

Évora (Casa do Benfica)

Vendas Novas (Casa do Benfica)

Distrito de Faro

Albufeira (Casa do Benfica)

Faro (Casa do Benfica)

Lagos (Casa do Benfica)

Quarteira (Casa do Benfica)

Vila Real de Santo António (Casa do Benfica)

Distrito de Guarda

Guarda (Casa do Benfica)

Vila Nova de Foz Côa (Casa do Benfica)

Distrito de Leiria:

Alcobaça (Panorama - Pavilhão Multiusos)

Caldas da Rainha (Casa do Benfica)

Leiria (Casa do Benfica)

Peniche (Casa do Benfica)

Pombal (Casa do Benfica)

Distrito de Lisboa

Agualva-Cacém (Bombeiros Voluntários de Agualva)

Algueirão-Mem Martins (Casa do Benfica)

Amadora (Bombeiros Voluntários da Amadora)

Carcavelos (Clube Desportivo do Arneiro)

Loures (Mercado Municipal de Loures)

Mafra (Hotel Castelão)

Odivelas (Auditório do Pavilhão Multiusos de Odivelas)

Paço de Arcos (Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos)

Torres Vedras (Rua Teresa de Jesus Pereira, n.º19)

Vila Franca de Xira (Casa do Benfica)

Distrito de Portalegre

Avis (Casa do Benfica)

Elvas (Casa do Benfica)

Portalegre (Largo Professor Jaime Belém, n.º 15)

Distrito de Porto

Gondomar (Casa do Benfica)

Maia (Bombeiros Voluntários Pedrouços)

Matosinhos (Casa do Benfica)

Paredes (Casa do Benfica)

Porto (Casa do Benfica)

Santo Tirso (Casa do Benfica)

Vila Nova de Gaia (Casa do Benfica)

Distrito de Santarém

Abrantes (Casa do Benfica)

Santarém (Casa do Benfica)

Tomar (Casa do Benfica)

Torres Novas (Casa do Benfica)

Distrito de Setúbal

Almada (Casa do Benfica)

Barreiro (Associação de Fuzileiros do Barreiro)

Charneca de Caparica (Casa do Benfica)

Grândola (Casa do Benfica)

Moita (Bombeiros Voluntários da Moita)

Montijo (Bombeiros Voluntários do Montijo)

Palmela (Bombeiros Voluntários de Palmela)

Quinta do Conde (Casa do Benfica)

Seixal (Casa do Benfica)

Setúbal (Mercado do Livramento)

Sines (Casa do Benfica)

Distrito de Viana do Castelo

Viana do Castelo (Casa do Benfica)



Distrito de Vila Real

Chaves (Hotel Casino)

Vila Real (Sport Vila Real ALBU-e Benfica)

Distrito de Viseu: Lamego (Casa do Benfica)

Santa Comba Dão (Casa do Benfica)

Viseu (Casa do Benfica).

Seções de voto nas Regiões Autónomas

Madeira

Funchal (Hotel Melia Madeira Mare)

Açores

São Miguel (Grande Hotel Açores Atlântico)

Terceira (Casa do Benfica)

Seções de voto no estrangeiro

Alemanha:

Berlim (Hotel Sheraton Berlin)

Estugarda (Radisson Blu Hotel Porsche Design Tower)

Gross Umstadt (Casa do Benfica)

Hamburgo (Hotel Le Meridien)

Bélgica

Bruxelas (Casa do Benfica)

Espanha

Barcelona (Hotel Four Points by Sheraton)

Madrid (Hotel Crowne Plaza Retiro)

França

Marselha (Hotel Mercure Marseille Centre Vieux-Port)

Paris (Novotel Gare de Lyon)

Tourcoing (Casa do Benfica)

Holanda

Amesterdão (Hotel Hilton)

Luxemburgo

Hall Omnisports Hamm

Reino Unido

Londres (Casa do Benfica)

Suíça

Genebra (Casa do Benfica) e Zurique (Casa do Benfica)

Angola

Luanda (Hotel Epic Sana)

Brasil

Rio de Janeiro (Hotel Vila Galé)

São Paulo (Hotel INNSIDE by Meliá)

Cabo Verde

Cidade da Praia (Casa do Benfica)

Canadá

Montreal (Sport Montreal e Benfica)

Toronto (Casa do Benfica)

Estados Unidos:

Newark (Sport Newark e Benfica)

New Bedford (Casa do Benfica)

San José (Casa do Benfica)

Moçambique

Maputo (Hotel Melia Sky)

Recorde-se que, caso nenhuma das listas apresentadas a sufrágio atinja a maioria absoluta, a realização da segunda volta, entre as duas listas mais votadas, realizar-se-á no dia 8 de novembro.