A lista de Luís Filipe Vieira para o Conselho Fiscal está a ser contestada por uma franja de adeptos do Benfica nas redes sociais, porque cinco dos nomes escolhidos são sócios há menos de um ano e, por isso, estão impedidos de votar nas eleições do próximo dia 25.

À exceção de João Paulo da Silva Pratas (sócio n.º 7.453), indicado para presidente do Conselho Fiscal pela Lista E, os restantes elementos que concorrem a esse órgão tornaram-se sócios efetivos recentemente. O candidato a vice-presidente é João Pedro de Aragão Cardoso Nava, com o número 417.751. Já os vogais, são José Augusto Rodrigues de Castro Ambrósio (sócio n.º 419.611), Sofia Monge da Silva Cardoso (sócia n.º 419.253) e Célia Maria Pedro Custódio (sócia n.º 419.321).

Além destes, também José Fernandes Malta (sócio n.º 391.073), um dos candidatos a vice-presidente na direção de Vieira, tem menos de um ano enquanto associado efetivo.

Recorde-se que, ao abrigo dos novos estatutos do clube da Luz, é exigido que os sócios tenham, no mínimo, 15 anos de sócio efetivo e 35 anos de idade para se candidatarem à presidência da Direção e dos Órgãos Sociais. No entanto, tal não se aplica aos restantes membros, daí a equipa de Vieira ter sido aceite pela Mesa da Assembleia-Geral dos encarnados.

Bruno Batista, candidato a vice-presidente da direção, justificou à TSF que os colegas em causa, «quando foram pagar as quotas todas de uma vez, não conseguiram recuperar o número antigo porque demora algum tempo».

Refira-se ainda que também Cristóvão Carvalho tem um vice-presidente que não pode votar. João Alexandre António Guerreiro (sócio n.º 408.787) é candidato da Lista D a vice-presidente da direção.