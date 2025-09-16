Martim Mayer, candidato à presidência do Benfica, anunciou em comunicado, esta segunda-feira, que José Bartolomé Duarte é o segundo vice-presidente da candidatura «Benfica no Sangue».

«Recebo este convite com elevado espírito de missão e inegável honra. São várias as razões que me levaram a aceitar tão honroso convite. À cabeça dessas razões refiro o firme carácter e o sentido de humanidade de Martim Mayer. E o seu enorme amor pelo nosso Clube, um sentimento absolutamente contagiante pelo qual há muito me sinto tocado. Por outro lado, há a experiência e a dimensão da sua competência enquanto empreendedor e gestor e o conhecimento profundo das dinâmicas próprias dos mercados internacionais. Finalmente, e não menos importante, a sua capacidade de liderança e de motivar pela excelência e rigor os muitos que, como eu, o seguem», disse José Bartolomé Duarte aos canais oficiais da candidatura.

O empreendedor é sócio fundador da Agência de Comunicação ADBDCommunicare desde 2000 e integra, há mais de 20 anos, a Câmara de Comércio Luso-Britânica. Vai ocupar a vaga de Vice-presidência para a Comunicação, Marketing e Internacionalização da Proposta.

Saiba tudo sobre a corrida às eleições do Benfica