A candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica anunciou, esta segunda-feira, Gonçalo Almeida Ribeiro como candidato da lista para Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica.

O candidato renunciou no passado dia 24 ao cargo de vice-presidente do Tribunal Constitucional, mantendo-se em funções até 1 de outubro.

Noronha Lopes apresenta Gonçalo Almeida Ribeiro como especialista em direito constitucional e «benfiquista que traz experiência, independência e paixão pelo clube para garantir imparcialidade e transparência na Assembleia Geral».

