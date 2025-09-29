Benfica: Noronha Lopes anuncia Gonçalo Almeida Ribeiro como candidato à MAG
É juiz e vice-presidente do Tribunal Constitucional
A candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica anunciou, esta segunda-feira, Gonçalo Almeida Ribeiro como candidato da lista para Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica.
O candidato renunciou no passado dia 24 ao cargo de vice-presidente do Tribunal Constitucional, mantendo-se em funções até 1 de outubro.
É com enorme honra que vos anuncio que Gonçalo Almeida Ribeiro será o próximo Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica. É atualmente Juiz Conselheiro e Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, tendo um percurso académico e profissional ímpar. Renunciou… pic.twitter.com/iG3yxWeqSx— João Noronha Lopes (@jnoronhalopes) September 29, 2025
Noronha Lopes apresenta Gonçalo Almeida Ribeiro como especialista em direito constitucional e «benfiquista que traz experiência, independência e paixão pelo clube para garantir imparcialidade e transparência na Assembleia Geral».
