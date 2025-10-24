A construção do Estádio da Luz marcou o debate entre os seis candidatos à presidência do Benfica. Neste tópico em particular, João Noronha Lopes, Rui Costa e Luís Filipe Vieira discordaram sobre a viabilidade das atas apresentada pelo primeiro. Sobre a saída de Noronha Lopes enquanto dirigente, no entanto, Luís Filipe Vieira apontou que a mesma ata estava «toda rasurada».

Na manhã desta sexta-feira, João Noronha Lopes procurou esclarecer a construção do Estádio da Luz nas redes sociais, publicando uma ata desse processo.

«Transcrição da Ata nº 39, da Reunião da Direção do Sport Lisboa e Benfica, no dia 24 de julho de 2001. Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil reuniram, nas instalações do Parque de Jogos, na Luz, a Direção do Sport Lisboa e Benfica sob a presidência do Sr. Dr. Manuel Lino Rodrigues Vilarinho, encontrando-se presentes os Srs. Drs. Manuel Joaquim Martins Tinoco de Faria, Mário Fernandes Dias, Luis Francisco Teixeira Seara Cardoso, Dr. José Domingos Marques dos Santos, Dr. Ricardo Fortuny Martorell e Dr. João Maria do Carmo Noronha Lopes.»

«1. Estava presente a Direção, o Conselho Fiscal e um elemento da Assembleia Geral; 2. Foram aprovadas pelo BES Investimento as propostas financeiras para a remodelação ou construção do novo Estádio. 3. A empresa HOK Sports apresentou o seu projeto para a fase final. 4. A Direção reiterou a decisão de, em princípio, e dentro de pressupostos vinculados ao depoimento apresentado pelo BES Investimento, construir o Novo Estádio do Sport Lisboa e Benfica e decidiu avançar com os trabalhos preparatórios para a convocação da Assembleia Geral. 5. Foi decidido pedir ao Conselho Fiscal que aprecie todo o processo e emita o competente parecer.»