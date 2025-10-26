José Pereira da Costa falou aos jornalistas pouco depois das 13h30 deste domingo, no Estádio da Luz, a propósito da contagem de votos nas eleições do Benfica.

O presidente disse que não podia dar mais informações do que aquelas que têm saída secção a secção, mas lá foi adiantando que «é provável que haja segunda volta entra a lista G e a lista F».

De resto, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) esclareceu a demora no processo e adiantou que «já não falta muito» para se conhecerem os resultados finais. «Acredito que durante o dia de hoje, e sobretudo durante a tarde de hoje, os resultados serão divulgados».

«Mais de 30 horas depois de falarmos pela primeira vez, o dia das eleições revelaram-se dois dias, o último voto da segunda secção de Lisboa foi contado às 10 horas. O último voto da primeira secção de Lisboa foi contado às 8 horas. Houve uma grande operação logística nas duas secções de Lisboa. Envolveu a contagem de 50 urnas, cada com votação para quatro órgãos diferentes. Terminou e terminou bem.»

«Foram contados cerca de 350 mil votos, para quatro órgãos distintos, cada voto com diferentes valores. Em 106 secções fora de Lisboa. E duas em Lisboa. Face à recusa do voto eletrónico, todo o processo foi manual, o processo de contagem aconteceu voto a voto, para que os delegados assinassem as atas e as fichas. Foi um processo de extraordinária cooperação»

Conforme já noticiado pelo Maisfutebol, João Noronha Lopes não vai abdicar da segunda volta, o cenário mais provável e agendado para 8 de novembro.

