A BTV, canal televisivo do Benfica, não vai fazer cobertura da campanha dos candidatos às próximas eleições do clube, marcadas para outubro, nem tão pouco vai promover debates entre os mesmos.

Esse esclarecimento foi prestado aos associados antes da Assembleia Geral desta sexta-feira, num documento publicado no site oficial do clube. De recordar que a reunião não terá debate no local, o Pavilhão nº 2 da Luz, que abrirá portas apenas para que sejam votados os orçamentos para a próxima época.

A decisão foi justificada com as restrições impostas pela pandemia de covid-19, e partiu do atual líder da Mesa da Assembleia Geral, Virgílio Duque Vieira, que substituiu Luís Nazaré, que se demitiu precisamente devido a divergências relativas ao modo de funcionamento da Assembleia Geral.

O documento refere então que, desde 2008, ano em que a BTV iniciou emissões, já decorreram três atos eleitorais, e que «em nenhum momento o canal e os seus profissionais participaram em qualquer cobertura das campanhas de qualquer candidato ou promoveram debates entre candidatos».

«Tratou-se de uma opção editorial que mereceu aprovação unânime dos órgãos sociais. Nesse sentido, não se perspetivam razões para inverter as opções editoriais que foram consensuais até ao momento», acrescenta o texto.

Ainda relativamente aos canais de comunicação do clube, a direção assume que o projeto da Rádio Benfica sofreu diversos atrasos, «sobretudo relacionados com o custo excessivo e injustificado que as licenças analógicas atingiram nos últimos dois anos», mas fica a garantia de que «iniciará as suas emissões durante a próxima época».

«Caso não seja possível encontrar frequências analógicas disponíveis a preços justificáveis, a rádio terá as suas emissões transmitidas em formato digital», adiantam.

Relativamente ao Benfica Play, o documento assume que o número de subscritores ficou «abaixo da estimativa inicial», mas associa isso à pandemia de covid-19.

Aumentar participação na SAD continua nos planos

Apesar dos problemas com a recente Oferta Pública de Subscrição (OPA), que acabou por cair, a direção do Benfica garante que «continua a considerar este movimento de reforço da participação na capital da SAD como estratégico», mas «um eventual novo esforço nesse sentido será apenas realizado em momento e contexto mais oportunos».

No que diz respeito a alguns investimentos estratégicos que estão nos planos, a direção do Benfica informa que o Colégio do Benfica e a futura Casa do Jogador «sofreram alguns atrasos por força de um conjunto de recomendações da Câmara Municipal do Seixal relativamente à utilização dos espaços que circundam o Benfica Campus», e neste momento não é possível avançar com uma data concreta para o arranque das obras.

Também não existe qualquer data para a edificação do Centro de Alto Rendimento, uma vez que ainda não foi possível chegar a acordo com nenhuma autarquia.

Referência ainda para as modalidades, com o Benfica a explicar que está prevista a participação europeia das equipas de andebol, futsal e hóquei, mas ainda em análise a situação de voleibol e basquetebol.