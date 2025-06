Cristóvão Carvalho oficializou, esta terça-feira, a candidatura à presidência do Benfica.

Através de um comunicado e de um vídeo nas redes sociais, o advogado de 52 anos comunicou aos benfiquistas a decisão e garantiu que o objetivo passa por «reorganizar a estrutura e começar a vencer».

«É tempo de refundar o clube, de reorganizar a estrutura e de começar a vencer. Os benfiquistas querem títulos, querem voltar ao Marquês, e é isso que esta candidatura representa: ambição, coragem e compromisso. As minhas prioridades são claras: ter uma equipa de futebol ganhadora que recupere a hegemonia do futebol português e possa disputar títulos internacionais, rigor financeiro, aposta sólida na formação, profissionalização da estrutura do futebol e um novo modelo de gestão transparente», pode ler-se.

Estão confirmados três candidatos (até agora) à presidência do Benfica: João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes e Cristóvão Carvalho.

Assista aqui ao vídeo de Cristóvão Carvalho: