Cristóvão Carvalho: «Vai haver uma surpresa de madrugada, estou muito confiante»
Candidato à presidência do Benfica chegou ao Estádio da Luz ao final da manhã deste sábado
Cristóvão Carvalho chegou ao Estádio da Luz às 11 horas deste sábado, falando aos jornalistas antes de exercer o direito de voto.
«Estou muito feliz por ver esta moldura de sócios. Vão ser as eleições mais concorridas do Benfica. É o dia de começarmos a tomar todas as decisões. Hoje é o dia dos sócios, o dia dos candidatos já passou, já explanámos as nossas ideias. Este é um momento importante. O processo eleitoral está a correr bem.»
«Sinto os sócios divididos em relação aos projetos. Acho que vai haver uma surpresa de madrugada. Vamos aguardar, mas talvez em candidatos que não estão considerados a estar no topo. Estou muito confiante e feliz. Há uma grande vontade de mudança no Benfica.»
«Segunda volta? Acredito que vai acontecer. Estou muito confiante de que vou chegar à segunda volta. Se tivéssemos o voto eletrónico, os sócios não teriam de estar na chuva. Apelo a que todos venham votar, apesar da chuva.»
«Os adeptos dizem-me que querem um Benfica europeu», disse, dirigindo-se para a longa fila de seguida.
Até às 10h30 votaram mais de 7572 associados, o que permite antever um novo recorde de votação, que é nesta altura de cerca de 41 mil sócios – há quatro anos, quando Rui Costa venceu.
O ato eleitoral para o quadriénio 2025/2029 começou às 8h30 e decorre até às 22h. Em todo o caso, os sócios na fila a essa hora vão ter a oportunidade de exercer o direito de voto.