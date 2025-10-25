Cristóvão Carvalho chegou ao Estádio da Luz às 11 horas deste sábado, falando aos jornalistas antes de exercer o direito de voto.

«Estou muito feliz por ver esta moldura de sócios. Vão ser as eleições mais concorridas do Benfica. É o dia de começarmos a tomar todas as decisões. Hoje é o dia dos sócios, o dia dos candidatos já passou, já explanámos as nossas ideias. Este é um momento importante. O processo eleitoral está a correr bem.»

«Sinto os sócios divididos em relação aos projetos. Acho que vai haver uma surpresa de madrugada. Vamos aguardar, mas talvez em candidatos que não estão considerados a estar no topo. Estou muito confiante e feliz. Há uma grande vontade de mudança no Benfica.»

«Segunda volta? Acredito que vai acontecer. Estou muito confiante de que vou chegar à segunda volta. Se tivéssemos o voto eletrónico, os sócios não teriam de estar na chuva. Apelo a que todos venham votar, apesar da chuva.»

«Os adeptos dizem-me que querem um Benfica europeu», disse, dirigindo-se para a longa fila de seguida.

Até às 10h30 votaram mais de 7572 associados, o que permite antever um novo recorde de votação, que é nesta altura de cerca de 41 mil sócios – há quatro anos, quando Rui Costa venceu.

O ato eleitoral para o quadriénio 2025/2029 começou às 8h30 e decorre até às 22h. Em todo o caso, os sócios na fila a essa hora vão ter a oportunidade de exercer o direito de voto.