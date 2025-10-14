Eleições: Benfica anuncia listas, data da campanha e confirma apenas voto físico
Mesa da Assembleia Geral dos encarnados confirma que «todas as candidaturas apresentadas foram admitidas»
Mesa da Assembleia Geral dos encarnados confirma que «todas as candidaturas apresentadas foram admitidas»
O Benfica confirmou esta terça-feira que as seis candidaturas apresentadas foram admitidas e vão por isso estar nos boletins de votos das eleições à presidência do clube.
Em comunicado, a Mesa de Assembleia Geral referiu também que não irá existir a possibilidade de voto eletrónico, que este teve a oposição «das listas encabeçadas por João Ferreira Leite, João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes», pelo que as eleições «disputar-se-ão integralmente no modelo tradicional de voto físico, da forma apontada no edital da sua marcação».
De resto, o período de campanha inicia-se já nesta quarta-feira, dia em que o clube também publica os programas eleitorais no site do clube, logo após o início da campanha.
«Serão de imediato contactados os mandatários das candidaturas para a primeira reunião de acompanhamento do processo eleitoral», adianta o comunicado.
O Benfica partilhou ainda as listas e as letras referentes a cada uma delas:
Lista B: Martim Mayer
Lista C: João Diogo Manteigas
Lista D: Cristóvão Carvalho
Lista E: Luís Filipe Vieira
Lista F: João Noronha Lopes
Lista G: Rui Costa
*De referir que a Lista A apenas concorre à Mesa da Assembleia Geral e é liderada por João Dias Ferreira Leite.