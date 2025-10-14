O Benfica confirmou esta terça-feira que as seis candidaturas apresentadas foram admitidas e vão por isso estar nos boletins de votos das eleições à presidência do clube.

Em comunicado, a Mesa de Assembleia Geral referiu também que não irá existir a possibilidade de voto eletrónico, que este teve a oposição «das listas encabeçadas por João Ferreira Leite, João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes», pelo que as eleições «disputar-se-ão integralmente no modelo tradicional de voto físico, da forma apontada no edital da sua marcação».

De resto, o período de campanha inicia-se já nesta quarta-feira, dia em que o clube também publica os programas eleitorais no site do clube, logo após o início da campanha.

«⁠Serão de imediato contactados os mandatários das candidaturas para a primeira reunião de acompanhamento do processo eleitoral», adianta o comunicado.

O Benfica partilhou ainda as listas e as letras referentes a cada uma delas:

Lista B: Martim Mayer

Lista C: João Diogo Manteigas

Lista D: Cristóvão Carvalho

Lista E: Luís Filipe Vieira

Lista F: João Noronha Lopes

Lista G: Rui Costa

*De referir que a Lista A apenas concorre à Mesa da Assembleia Geral e é liderada por João Dias Ferreira Leite.