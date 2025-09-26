O candidato à presidência do Benfica João Diogo Manteigas anunciou esta quinta-feira que vai apoiar João Leite na corrida à Mesa da Assembleia-Geral (MAG), cujas eleições estão agendadas para 25 de outubro.

Em comunicado, a candidatura Benfica Vencerá explicou que João Leite «foi a primeira escolha» para encabeçar a lista de Manteigas à MAG, mas que, perante a decisão deste em avançar de forma independente, optou por não apresentar outro nome.

«Partilhando a crença da sua candidatura numa verdadeira autonomia dos órgãos sociais, decidimos não concorrer contra um candidato e candidatura em quem reconhecemos toda a competência, seriedade e benfiquismo», pode ler-se no texto divulgado.

Recorde-se que João Leite é o rosto do movimento Servir o Benfica, responsável pela recente revisão estatutária do clube, que introduziu a possibilidade de os órgãos sociais serem eleitos em listas separadas.

Além de João Leite, que conta agora com o apoio de João Diogo Manteigas, também Pedro Ferreira Malaquias, integrado na lista de Martim Mayer, já confirmou candidatura à MAG encarnada.

As eleições do Benfica realizam-se a 25 de outubro e já contam com sete nomes na corrida à presidência: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Paulo Parreira. As listas terão de ser oficializadas até 10 de outubro.

