Os sócios do Benfica têm, uma vez mais, correspondido às expectativas nas urnas. Até ao momento, mais de 23.000 sócios já votaram. 23 971, mais especificamente, mais de cerca de dez mil votos em comparação com a 1.ª volta à mesma hora.

José Pereira da Costa, presidente da Mesa de Assembleia Geral do Benfica, garantiu aos jornalistas que «está tudo a correr bem», referindo apenas que uma das secções, a de Quinta do Conde (distrito de Setúbal), é que tem o maior tempo de espera: 30 minutos. As restantes 107 secções têm correspondido à exigência de uma votação mais rápida.

«Acreditamos que os sócios vêm votar em grande número, mas não temos uma meta. Temos tudo preparado para que os 160.000 possam votar», assinalou José Pereira da Costa.

O atual presidente e também candidato Rui Costa já votou, bem como José Mourinho e os jogadores do plantel. João Noronha Lopes, também candidato, deverá votar por volta das 13h.

Esta segunda volta decorre, novamente, com voto físico, entre as 8:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.