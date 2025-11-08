José Pereira da Costa, presidente da Assembleia-Geral do Benfica, revelou que até ao meio-dia deste sábado votaram 35.606 sócios do Benfica na segunda volta eleitoral. À mesma hora de 25 de outubro, aquando da primeira volta, tinham votado 20.880 sócios. Ou seja, trata-se de um acréscimo de quase 15 mil sócios.

A título de curiosidade, as eleições mais concorridas na história do Sporting (2018), que elegeram Frederico Varandas, contaram com afluência de 22.510 sócios. No FC Porto, o recorde de votantes foi batido em 2024, quando Villas-Boas venceu Pinto da Costa, com um total de 26.876 associados.

Pelas 10 horas, Rui Costa exerceu o direito de voto, algo que João Noronha Lopes deverá fazer pelas 13 horas. Quanto ao plantel do Benfica, votou por volta da mesma hora, mas na Casa do Seixal.

A segunda volta eleitoral do Benfica começou às 8h30 e decorre até às 22 horas. De recordar que a Mesa da Assembleia-Geral definiu como objetivo atingir os 100 mil votantes.