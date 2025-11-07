A 25 de outubro, 86.297 sócios votaram na primeira volta das eleições do Benfica, um recorde mundial. Todavia, a marca não é reconhecida pelo Guinness World Records, conforme explicou um representante da entidade no Estádio da Luz, nesta sexta-feira.

«Estamos em Lisboa para, possivelmente, validar as eleições presidenciais com mais votantes num clube. Não podemos validar o total de votantes [da primeira volta], porque, para nós, tem de haver um candidato eleito. Por isso, amanhã [sábado] espero anunciar um novo recorde mundial do Guinness. Há dez anos anunciámos o Benfica como clube com mais sócios do Mundo. O Benfica é um clube incrivelmente apoiado ao redor do Mundo», explicou Richard Stenning à BTV e Antena 1.

Assim, o recorde mantém-se na posse do Barcelona, com 57.088 participantes nas eleições de 2010.

A segunda volta eleitoral do Benfica está agendada para este sábado. De recordar que a Mesa da Assembleia-Geral definiu como objetivo atingir os 100 mil votantes.