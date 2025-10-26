Rui Costa levou a melhor sobre João Noronha Lopes no que diz respeito aos votos de sócios do Benfica no estrangeiro. O presidente em funções acumulou 13 “vitórias”: Cidade da Praia (Cabo Verde), Estugarda e Gross Umstadt (Alemanha), New Bedford e Newark (EUA), Toronto e Montreal (Canadá), Luanda (Angola), Paris (França), Luxemburgo, Zurique e Genebra (Suíça), e Maputo (Moçambique).

Por sua vez, João Noronha Lopes levou a melhor em 11 cidades: Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil), Hamburgo e Berlim (Alemanha), Tourcoing (França), Amesterdão (Holanda), Madrid e Barcelona (Espanha), Londres (Inglaterra), San José (EUA) e Bruxelas (Bélgica).

Por fim, João Diogo Manteigas foi o vencedor em Marselha.

Às 14h40 deste domingo, quando o site do Benfica registava 106 secções apuradas – de 108 – a lista de Rui Costa (Lista G) liderava em todas as frentes, com destaque para as percentagens na direção. Enquanto Rui Costa contabilizava 45.56 por cento, João Noronha Lopes levava 26.66 por cento.

Seguiam-se Luís Filipe Vieira (14.71), João Diogo Manteigas (10.94), Martim Mayer (1.94) e Cristóvão Carvalho (0.18).

Sobre a segunda volta, José Pereira da Costa – presidente da Mesa da Assembleia Geral – confirmou essa possibilidade, apontando às candidaturas de Rui Costa e de João Noronha Lopes. Conforme já noticiado pelo Maisfutebol, João Noronha Lopes não vai abdicar da segunda volta, o cenário mais provável e agendado para 8 de novembro.

Acompanhe este processo no Maisfutebol.