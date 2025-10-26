O Benfica anunciou que foram apuradas 106 secções eleitorais de 108. Resta contar os votos da secção 1 e 2, presentes no Pavilhão da Luz. De referir que esta informação vai surgir a qualquer momento no site das águias, na página referente ao apuramento de resultados do ato eleitoral.

O Maisfutebol sabe que, nesta fase, a tendência aponta para segunda volta eleitoral entre Rui Costa e João Noronha Lopes. Em todo o caso, o presidente do Benfica está próximo da maioria absoluta.

Acompanhe este processo no Maisfutebol.