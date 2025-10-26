Eleições Benfica: votos contabilizados e as atas assinadas
Mesa da Assembleia Geral esclareceu que o último voto foi contado às 10 horas deste domingo
Mesa da Assembleia Geral esclareceu que o último voto foi contado às 10 horas deste domingo
O Benfica informou, pelas 12h30 deste domingo, que «todas as urnas estão apuradas, as atas com os resultados definitivos de cada secção e, no caso de Lisboa por cada urna, estão finalizadas e assinadas por todos os mandatários». O clube adiantou que o último voto foi contado pelas 10 horas.
«Os resultados vão continuar a ser carregados no site ao longo das próximas horas e o resultado definitivo das eleições será aí explicitado no decurso deste processo. A campanha para a segunda volta (…) arrancará logo de seguida», esclareceu o Benfica.
Às 12h15 deste domingo, quando o site do Benfica registava 91 secções apurados – de 108 – a lista de Rui Costa (Lista G) liderava em todas as frentes, com destaque para as percentagens na direção. Enquanto Rui Costa contabilizava 45.21 por cento, João Noronha Lopes levava 26.81 por cento.
Seguiam-se Luís Filipe Vieira (14.76), João Diogo Manteigas (11.08), Martim Mayer (1.94) e Cristóvão Carvalho (0.19).
Conforme já noticiado pelo Maisfutebol, João Noronha Lopes não vai abdicar da segunda volta, o cenário mais provável e agendado para 8 de novembro.