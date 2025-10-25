Eleições: boletins de voto acabam em várias casas do Benfica
Situação está a ser resolvida, mas pode demorar algumas horas. Manuel Vilarinho ia votar na Quinta do Conde, mas teve de ir a Palmela
Em várias casas do Benfica acabaram boletins de 50, 20 e 10 votos, como foi o caso de Caldas da Rainha, Setúbal, Luanda, Moita, Almada, entre outras.
Noutras secções de voto, já se sentiu este problema ao longo do dia: Charneca, Moita, Quinta do Conde, Santo Tirso, Matosinhos, Montijo, Torres Vedras, Mafra e Moita também registaram problemas.
Manuel Vilarinho, ex-presidente do Benfica, foi um dos sócios afetados por este problema. Não tendo conseguido votar na Quinta do Conde, teve de se deslocar a Palmela.
Com esta situação, a empresa responsável já está a tratar da ocorrido, apesar de ser expectável uma espera que pode ser prolongada. Durante todo o dia, milhares de sócio têm esperado em longas filas para exercerem o direito de voto nas 108 mesas disponíveis.