Em várias casas do Benfica acabaram boletins de 50, 20 e 10 votos, como foi o caso de Caldas da Rainha, Setúbal, Luanda⁠, Moita, ⁠Almada, entre outras.

Noutras secções de voto, já se sentiu este problema ao longo do dia: ⁠Charneca, ⁠Moita, ⁠Quinta do Conde, ⁠Santo Tirso, ⁠⁠Matosinhos, ⁠Montijo, ⁠Torres Vedras, ⁠Mafra e ⁠Moita também registaram problemas.

Manuel Vilarinho, ex-presidente do Benfica, foi um dos sócios afetados por este problema. Não tendo conseguido votar na Quinta do Conde, teve de se deslocar a Palmela.

Com esta situação, a empresa responsável já está a tratar da ocorrido, apesar de ser expectável uma espera que pode ser prolongada. Durante todo o dia, milhares de sócio têm esperado em longas filas para exercerem o direito de voto nas 108 mesas disponíveis.

