Mais de 33 mil sócios do Benfica já votaram nas eleições para a presidência do clube, até às 13.30 horas deste sábado. Isto significa que o recorde de votantes está muito próximo de ser batido: em 2021 votaram 40.085 sócios, no ato eleitoral que reelegeu Rui Costa.

A título de curiosidade, as mais concorridas eleições do Sporting (2018), que elegeram Frederico Varandas, tiveram a afluência de 22.510 sócios, enquanto no FC Porto o recorde de votantes foi batido em 2024, quando Villas-Boas venceu Pinto da Costa, com um total de 26.876 associados.

Isto significa que em apenas cinco horas o Benfica já bateu o recorde das maiores eleições nos rivais Sporting e FC Porto.

«A fila é grande, mas ninguém demora mais de 20 minutos. Há secções em que as filas são mais pequenas, mas as pessoas demoram mais tempo. A afluência é grande, mas o fluxo junto ao estádio é bom, pode servir de alternativa», disse o Mesa de Assembleia-Geral do Benfica, José Pereira da Costa.

O ato eleitoral para o quadriénio 2025/2029 do Benfica começou às 8h30 e decorre até às 22h. Em todo o caso, os sócios na fila a essa hora vão ter a oportunidade de exercer o direito de voto.