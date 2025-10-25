Ainda antes de João Noronha Lopes surgir nas imediações do Estádio da Luz, Martim Mayer falou aos jornalistas, também junto à “Catedral”.
«Muito confiante e feliz por perceber que o Benfica é muito grande. Espero que consigamos o recorde mundial num ato eleitoral. Acredito que vai vencer a democracia, quem decide são os sócios. Não sinto o Benfica dividido, seis candidatos provam que o Benfica tem muitas pessoas interessadas no futuro. Acredito que posso chegar à segunda volta», disse, sem revelar quem apoiaria em alternativa numa segunda volta.
Cerca de 21 mil sócios votaram até ao meio-dia. O ato eleitoral para o quadriénio 2025/2029 do Benfica começou às 8h30 e decorre até às 22h. Em todo o caso, os sócios na fila a essa hora vão ter a oportunidade de exercer o direito de voto.