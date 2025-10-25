Pelas 12h50, quando a chuva se intensificou, João Diogo Manteigas surgiu nas imediações do Estádio da Luz.

«Não interessa se há divisão de votos, o que interessa é a força do clube. Demonstra qual o maior clube do Mundo. Estamos presentes com esta chuva, é inacreditável, não há nada igual», disse aos jornalistas.

Cerca de 21 mil sócios votaram até ao meio-dia. O ato eleitoral para o quadriénio 2025/2029 do Benfica começou às 8h30 e decorre até às 22h. Em todo o caso, os sócios na fila a essa hora vão ter a oportunidade de exercer o direito de voto.