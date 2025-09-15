Noronha Lopes anuncia CEO do Grupo Pestana para a área financeira
Candidato à presidência do Benfica aposta em José Theotónio para o cargo
José Theotónio, CEO do grupo hoteleiro Pestana, é o escolhido de João Noronha Lopes para assumir o cargo de vice-presidente do Benfica responsável pela área financeira, caso o candidato vença as eleições para a presidência do clube, agendadas para o dia 25 de outubro.
A revelação foi feita pelo candidato que lidera a lista intitular “Benfica acima de tudo” durante uma entrevista ao canal Now, na qual Noronha Lopes definiu José Theotónio como «uma pessoa com enorme experiência na área financeira, na reestruturação e transformação das empresas e no crescimento internacional».
José Theotónio tem 60 anos e é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica. É CEO do Grupo Pestana há uma década.
Experiência. Competência. Credibilidade. Ambição. Enorme Benfiquismo. Estas são características que o José Theotónio reúne para ser o meu novo Vice-Presidente para a Área Financeira do Sport Lisboa e Benfica.— João Noronha Lopes (@jnoronhalopes) September 15, 2025
De recordar que João Noronha Lopes já tinha anunciado, esta segunda-feira, que Pedro Ferreira vai ocupar o cargo de diretor-geral para o futebol e Tomás Amaral desempenhará as funções de diretor-desportivo no Benfica, caso saia vencedor das eleições para a liderança do clube.