José Theotónio, CEO do grupo hoteleiro Pestana, é o escolhido de João Noronha Lopes para assumir o cargo de vice-presidente do Benfica responsável pela área financeira, caso o candidato vença as eleições para a presidência do clube, agendadas para o dia 25 de outubro.

A revelação foi feita pelo candidato que lidera a lista intitular “Benfica acima de tudo” durante uma entrevista ao canal Now, na qual Noronha Lopes definiu José Theotónio como «uma pessoa com enorme experiência na área financeira, na reestruturação e transformação das empresas e no crescimento internacional».

José Theotónio tem 60 anos e é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica. É CEO do Grupo Pestana há uma década.

De recordar que João Noronha Lopes já tinha anunciado, esta segunda-feira, que Pedro Ferreira vai ocupar o cargo de diretor-geral para o futebol e Tomás Amaral desempenhará as funções de diretor-desportivo no Benfica, caso saia vencedor das eleições para a liderança do clube.

