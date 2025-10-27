João Diogo Manteigas reagiu esta segunda-feira ao resultado da primeira volta das eleições no Benfica, que permitiu a Rui Costa e João Noronha Lopes atingirem a segunda volta. O quarto candidato com melhor percentagem – atrás de Luís Filipe Vieira – falou aos jornalistas às 14h20, em Lisboa.

«Começo por dizer algumas palavras aos rivais: tenham cuidado com o Benfica no futuro. O que aconteceu no sábado foi uma prova do que é o Benfica quando se une. Lembrem-se destas palavras. Segundo, dar conforto e apoio a todos os sócios que votaram em nós, foram mais de 12 mil, mais de 10 por cento do total.»

«A nossa candidatura foi uma rutura total e geracional e com o passado. Continuamos a acreditar que somos a única candidatura que tinha condições, projeto e pessoas para mudar, de forma necessária, aquilo que o Benfica representa. Não nos revemos nos projetos dos outros candidatos», começou por argumentar.

Sobre a segunda volta, João Diogo Manteigas descartou eventuais apoios a Rui Costa ou a João Noronha Lopes: «Não faz sentido tentarem colar-me seja a que candidatura for. Sempre fui independente, sempre pensei muito seriamente no Benfica». Em todo o caso, vai votar no “rival” de Rui Costa.

«Em relação a João Noronha Lopes, o seu projeto não é a mudança que o Benfica precisa, mas é uma mudança. (…) João Noronha Lopes é o meu sentido de voto no próximo ato eleitoral. Não me revejo no projeto dele, não sei o que será o Benfica com ele, não confio a 100 por cento no Benfica dele (…), mas é um primeiro passo para a mudança. (…) Sou um homem de 50 votos e vou votar em quem quero. Isto não é um partido político, nem uma seita», prosseguiu.

Por fim, João Diogo Manteigas deixou um recado à BTV: «Promovam um debate urgente entre Rui Costa e João Noronha Lopes para que os sócios do Benfica decidam o que querem. Há muita gente indecisa.»

A segunda volta das eleições do Benfica está agendada para 8 de novembro.