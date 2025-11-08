João Noronha Lopes surgiu nas imediações do pavilhão da Luz antes das 13 horas deste sábado, para votar na segunda volta das eleições do Benfica. A figura da oposição a Rui Costa falou aos jornalistas, apontando à união no clube.

«O que quero destacar é que este é um dia de união entre os benfiquistas. A campanha eleitoral acaba e a prioridade do presidente é unir os benfiquistas. É sempre positivo ver mais votantes. A partir de amanhã, os adeptos devem estar unidos em volta do presidente. Hoje não é dia de falar do futuro. Tenho um grande respeito pela decisão dos sócios. Se chegarmos aos 100 mil votantes, será uma grande notícia.»

Até ao meio-dia votaram mais de 35 mil sócios. Duas horas antes, Rui Costa exerceu o direito de voto. Quanto ao plantel do Benfica, votou por volta da mesma hora, mas na Casa do Seixal.

A segunda volta eleitoral do Benfica começou às 8h30 e decorre até às 22 horas. De recordar que a Mesa da Assembleia-Geral definiu como objetivo atingir os 100 mil votantes.