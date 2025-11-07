Na noite que antecede a segunda volta eleitoral, João Noronha Lopes sublinhou a fé em ser eleito. Em Santo Tirso, a figura da oposição a Rui Costa relativizou os resultados das recentes sondagens.

«As minhas sondagens estão nas manifestações de apoio que tenho recebido. Os sócios vão decidir em democracia. Há 50 mil sócios do Benfica que não se revêm nesta direção, que estão fartos de perder e que querem mudar. Aquilo que trago é uma mudança com futuro, queremos um Benfica mais próximo dos sócios e mais vencedor. O Benfica não é só Lisboa e tenho sido muito bem recebido no Norte.»

«Debate? Procurei apresentar o projeto desportivo, a parte financeira, infraestruturas e associativismo. Eu e a minha equipa não somos de falar, mas sim de fazer. Se os sócios querem mudar, com um projeto financeiro, mais próximo e um clube bem defendido – sem medo de Pedro Proença – então devem votar em nós.»

A segunda volta eleitoral do Benfica está agendada para este sábado. De recordar que a Mesa da Assembleia-Geral definiu como objetivo atingir os 100 mil votantes.