Cristóvão Carvalho foi o candidato à presidência do Benfica que reuniu menor percentagem de votos. Por isso, nas redes sociais, na tarde deste domingo, Cristóvão Carvalho assumiu a desilusão e deu os parabéns a Rui Costa.

«Hoje terminou uma etapa importante na nossa caminhada. O resultado esteve longe de ser o que ambicionávamos, mas saímos deste processo com a convicção e a certeza de termos feito uma campanha séria, honesta e sempre centrada no melhor para o Sport Lisboa e Benfica. Quero, antes de mais, dar os parabéns ao Rui Costa pelo extraordinário resultado e a João Noronha Lopes por ter conseguido passar à segunda volta.»

«Sei que ambicionava muito mais, mas os sócios são soberanos. Nesta segunda volta espero que honrem a responsabilidade que os sócios lhes confiaram e que coloquem sempre o Benfica acima de qualquer interesse pessoal. (…) A pluralidade fortalece o clube e isso é saudável e necessário.»

«Hoje termina apenas uma fase. O projeto não acaba aqui. Continuaremos a trabalhar, a ouvir e a defender a participação dos Sócios na vida do Clube. Este caminho não se esgota num ato eleitoral. A semente está lançada e vamos continuar a cuidar dela», escreveu.

Às 14h40 deste domingo, quando o site do Benfica registava 106 secções apuradas – de 108 – a lista de Rui Costa (Lista G) liderava em todas as frentes, com destaque para as percentagens na direção. Enquanto Rui Costa contabilizava 45.56 por cento, João Noronha Lopes levava 26.66 por cento.

Seguiam-se Luís Filipe Vieira (14.71), João Diogo Manteigas (10.94), Martim Mayer (1.94) e Cristóvão Carvalho (0.18).

