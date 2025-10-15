O presidente do Benfica, Rui Costa, justificou as constantes mudanças no plantel dos encarnados com uma nova visão desportiva e lembrou o momento em que assumiu a presidência. Em entrevista à SIC, também garantiu aos adeptos que não têm «um louco» à frente do clube.

Diz que vai ser melhor presidente do que jogador

«Não creio que tenha posto a fasquia demasiado alta. Se não tiver essa ambição, é sinal de que estou num lugar em que não mereço estar. Joguei futebol 20 anos e só tenho quatro anos de presidente, quero ter mais pela frente, para poder dizer que fui melhor presidente do que jogador.»

«Votar em mim é votar no futuro do Benfica, numa equipa completamente nova. Fiz as modificações que tive de fazer, entendi que deveria fazer algumas alterações e construir uma equipa com outras nuances. Venho do passado, mas a olhar para o futuro, com gente nova, capaz e muito séria.»

Impreparado para assumir a presidência

«Impreparado porque de manhã tinha umas funções e à tarde tive de ser presidente. Ninguém me pôs uma pistola na cabeça para aceitar o cargo naquele dia, mas era fundamental que o Benfica apresentasse um presidente. Naquele dia, [havia] a urgência de apresentar um presidente e de eu aceitar o convite em prol do Benfica. A entrada na UEFA podia cair por minutos, estávamos a meio de situações bancárias que podiam cair por minutos. O Benfica precisava de um presidente naquele momento. Jamais ocuparia o cargo se não me sentisse pronto para aceitar a responsabilidade.»

Milhões gastos e entradas e saídas constantes de jogadores

«Cheguei com um plantel com 13 jogadores na casa dos 30 anos ou acima. Considerei necessário fazer uma revolução completa do projeto desportivo e foi isso que fiz. Apanhei 60 e tal jogadores sob contrato. Era um plantel que tinha jogadores que estavam a entrar em idades que, apesar da qualidade, já não davam o rendimento que era aceitável no Benfica, assim como rendimento das saídas, deram zero euros, pela idade. O facto de investir o que investi… Foi uma das coisas que disse quando entrei, não descurando nunca a parte financeira, os benfiquistas podem estar descansados, porque não têm um louco à frente do Benfica. Sou uma pessoa responsável e jamais colocaria o Benfica em situação de risco.»