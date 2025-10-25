Rui Costa surgiu nas imediações do pavilhão da Luz antes das 9 horas deste sábado, para exercer o voto. O presidente do Benfica falou aos jornalistas, garantindo não ter qualquer discurso preparado.

«Estou feliz. É um dia muito importante para a vida do Benfica. Estou feliz e confiante, mas já o estava desde o princípio. Feliz pelo Benfica, é um dia muito importante, bonito e que corra tudo bem e dentro da democracia. Fiz a campanha que considerei ser necessária. Tentei ser igual a mim próprio, agora é esperar pela votação. Estou feliz. No meio dos benfiquistas estou sempre bem. Que corra tudo dentro da normalidade e com o respeito devido que o clube merece. E que o Benfica ganhe ao Arouca.»

«Segunda volta? Não é o que me está a preocupar neste momento. Os sócios vão ditar isso. E não preparei discurso. Nem de vitória nem de derrota. Tenho a votação para fazer agora para depois me ocupar com o jogo do Arouca», disse.

Já à BTV, o presidente das águias mostrou-se confiante de que o «recorde de votantes vai ser batido». O ato eleitoral para o quadriénio 2025/2029 começou às 8h30 e decorre até às 22h. Em todo o caso, os sócios na fila a essa hora vão ter a oportunidade de exercer o direito de voto.