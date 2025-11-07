Na sequência da última ação de campanha antes da segunda volta eleitoral, na Casa do Benfica no Seixal, Rui Costa revelou-se confiante quanto à vitória, ainda que relativizando os resultados das sondagens.

«Fico satisfeito por, finalmente, tudo se decidir amanhã [sábado], para que o vencedor possa trabalhar e olhar para a época desportiva. As sondagens valem o que valem, na primeira volta indicavam outros resultados. Gostaria de apelar para batermos o recorde do Guiness. Estou convencido de que vai ser mais um dia à Benfica, com o mesmo respeito.»

«Estou feliz e sempre à disposição do Benfica. Tenho ambições e espero ganhar, mas estar ao serviço do Benfica é sempre um orgulho. Estou certo de que o próximo mandato vai ser muito melhor, sobretudo em termos desportivos», disse aos jornalistas.

Ainda sobre o debate de quinta-feira com João Noronha Lopes, o presidente do Benfica lamentou a tensão entre os candidatos.

«Não foi um debate exemplar, lamento por isso. Todo este tempo de campanha, entrevistas e debates aumentaram a ansiedade e provocaram atrito, uma situação esclarecida após o debate. No final do dia, o Benfica tem de sair a ganhar. Acho que as pessoas também percebem o desgaste provocado por esta fase», acrescentou.

Face à possibilidade de a renovada direção integrar órgãos sociais de outra lista, Rui Costa mostrou-se resignado: «Os novos estatutos assim ditaram, temos de aceitar».

Por último, o presidente das águias esclareceu o cancelamento da antevisão de José Mourinho à receção ao Casa Pia: «Sábado é dia de eleições, serve para proteger a equipa, que só pensa no jogo de domingo».

A segunda volta eleitoral do Benfica está agendada para este sábado. De recordar que a Mesa da Assembleia-Geral definiu como objetivo atingir os 100 mil votantes.