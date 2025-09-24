As eleições do Benfica para a presidência do clube, agendadas para 25 de outubro, vão assumir uma dimensão inédita para o clube encarnado, como indica o regulamento eleitoral divulgado esta quarta-feira pela Mesa da Assembleia Geral do Benfica.

Em comunicado é referido que o processo terá secções de voto em todos os distritos do país, nas regiões autónomas e até no estrangeiro. No total, serão 108 secções de voto: 80 em Portugal continental, três nas regiões autónomas e 25 no estrangeiro.

Em Lisboa, funcionarão duas secções no complexo desportivo da Luz, cada uma presidida por elementos da Mesa da Assembleia Geral.

Destaque ainda para a presença da empresa externa Multicert, do grupo SIBS, responsável pela validação e pela baixa dos votantes no caderno eleitoral central.

Cada secção contará com delegados de todas as listas candidatas, que poderão acompanhar não só a votação como também a contagem. Ao todo, o clube estima a participação de cerca de três mil pessoas diretamente envolvidas na logística de cada volta.

De recordar, o regulamento eleitoral terá de ser aprovado na próxima assembleia geral extraordinária das águias, no próximo sábado, dia 27 de setembro.

Leia aqui o comunicado da Mesa da Assembleia Geral do Benfica:

«Considerando a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária que tem como ponto único da Ordem de Trabalhos a votação do regulamento eleitoral, a Mesa entende ser oportuno esclarecer, sem embargo do que será comunicado durante a Assembleia Geral, o seguinte:

O processo eleitoral que se avizinha será, para todos os efeitos, o maior de sempre no nosso Clube, envolvendo, conforme se verá, uma operação de logística sem precedentes no movimento associativo em Portugal. Assim:

1. O processo eleitoral será acompanhado pela Multicert, empresa do grupo SIBS, reconhecida internacionalmente, que implementará, sempre em conjunto com a Mesa e com a sua supervisão, com a participação, após a definição oficial das candidaturas, dos mandatários, os processos necessários à auditabilidade de todo o percurso, desde a conceção até à proclamação dos resultados;

2. ⁠O documento de identificação necessário e essencial para a votação será o cartão de sócio do Sport Lisboa e Benfica (em versão física ou digital), que será objeto de leitura digital para verificação da regularidade da situação de sócio, atribuição do número de votos e baixa no caderno eleitoral, acompanhado de documento de identificação válido no país de voto, para identificação complementar;

3. Serão instaladas 108 secções de voto, distribuídas da seguinte forma: 80 em Portugal Continental (78 espalhadas por todos os distritos, 2 em Lisboa/Estádio), 3 nas Regiões Autónomas e 25 no estrangeiro – com o edital de marcação das eleições serão elencados todos os locais de voto;

4. ⁠Nessas secções de voto serão instalados 296 postos de identificação, que terão um funcionário da Multicert a operar o sistema, sendo todo o processo de votação (desde a identificação ao depósito em urna) presidido pelo presidente da secção, na presença do secretário e dos delegados das listas, que poderão acompanhar todos os passos, verificando a regularidade do mesmo e apresentando, caso entendam necessário, reclamações junto do presidente da secção – ou da Mesa, por via do mandatário geral;

5. ⁠O processo de contagem dos votos ocorrerá nos mesmos moldes, sendo sempre acompanhado pelos delegados das listas, que devem ser parte de, insistimos, todo o processo;

6. O caderno eleitoral é um e será central, com acesso remoto, estando garantidos todos os meios informáticos de redundância, sendo a baixa dos votantes efetivada pela Multicert e, mais uma vez, com a possibilidade de acompanhamento por parte do mandatário de cada lista/candidatura;

7. ⁠Relembramos, neste ponto, que as candidaturas devem mandatar um representante com poderes de representação para todo o processo eleitoral, que será o elo preferencial de ligação com a Mesa e que será convocado para estar presente na secção 1 de Lisboa, acompanhando o processo de votação com a Mesa (em Lisboa existirão duas secções, conforme exposto, uma em cada pavilhão do complexo desportivo, sendo que o presidente da Mesa presidirá à primeira secção e o 1.º secretário presidirá à segunda);

8. Tratando-se, quer pelo número de secções, quer pelo número de pessoas envolvidas (contando com mandatários e delegados das listas, cerca de 3000 pessoas em cada volta), do maior processo eleitoral de que há memória, a utilização dos dois pavilhões, sobretudo em dia de jogo, é um elemento essencial para a participação de todos os sócios do Clube;

9. Os Estatutos que entrarão em vigor com a marcação das eleições – aprovados em 2025 – impõem normas claras sobre o ato eleitoral, que não podem ser afastadas, alteradas ou contrariadas por regulamento eleitoral, ou por disposições da Mesa;

10. Quer na escolha do parceiro externo – que, com a sua vasta experiência em certificação de assinaturas, acompanhamento e execução de atos eleitorais e efetivação de processos de identificação à distância, traz um acréscimo de credibilidade ao processo –, quer na imposição de medidas de auditabilidade de todo o sistema, desde a conceção até à proclamação dos vencedores, o processo eleitoral, que se iniciará no próximo dia 1 de outubro, foi desenhado e será executado com a ambição de cumprir o que a nossa massa associativa tanto anseia e merece, ou seja, ser a grande festa da Democracia Benfiquista.

11. ⁠Por último, mas não menos importante, relembramos a comunicação do passado dia 14 de setembro, reafirmando a necessidade de os sócios do Sport Lisboa e Benfica verificarem e atualizarem os seus dados, o que pode ser feito na área reservada do site.

Saudações Benfiquistas.

Mesa da Assembleia Geral»