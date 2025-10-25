Este sábado é dia de muitos benfiquistas saírem à rua para exercerem o direito de voto, por isso esta informação até pode ser-lhes útil: prepare-se, porque vai chover.

Na região de Lisboa é esperada precipitação forte, o que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a lançar um aviso amarelo para o período entre as 6 e as 15 horas deste sábado.

A melhor hora para ir votar será por isso a meio da tarde, até porque a partir do fim da tarde há previsões de mais chuva, embora não tão intensa.

Refira-se que a precipitação forte não é apenas para Lisboa: os distritos de Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém e Portalegre também estarão sob aviso amarelo.

As temperaturas vão oscilar entre os 18 e os 22 graus.