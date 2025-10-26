Apesar da diferença nos resultados parciais, João Noronha Lopes não considera a hipótese de abdicar de uma segunda volta eleitoral. O Maisfutebol sabe que o candidato da Lista F vai falar quando terminado o processo de contagem de votos, mas deverá avançar para o derradeiro “braço de ferro” com Rui Costa neste ciclo eleitoral.

Entretanto, nas redes sociais, Vasco Mendonça, diretor da campanha de Noronha Lopes, garantiu que o candidato vai avançar para a segunda volta.

 

Às 12h15 deste domingo, quando o site do Benfica registava 91 secções apurados – de 108 – a lista de Rui Costa (Lista G) liderava em todas as frentes, com destaque para as percentagens na direção. Enquanto Rui Costa contabilizava 45.21 por cento, Noronha Lopes levava 26.81 por cento.

Seguiam-se Luís Filipe Vieira (14.76), João Diogo Manteigas (11.08), Martim Mayer (1.94) e Cristóvão Carvalho (0.19).

Conforme já noticiado pelo Maisfutebol, a segunda volta das eleições do Benfica para o quadriénio 2025/29 é o cenário mais provável. Se assim for, os sócios das águias voltam a votar a 8 de novembro.

