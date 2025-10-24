João Diogo Manteigas fechou a campanha eleitoral à presidência do Benfica com um jantar no restaurante David da Buraca, onde juntou algumas dezenas de apoiantes.

Em declarações à CNN Portugal, o candidato disse estar seguro que o Benfica não vai ter um presidente este sábado, apostando que vai haver uma segunda volta.

«O que eu vou fazer simples: estão ali a minha mulher e o meu filho, que foram os mais prejudicados com isto, portanto vou pegar neles e vou para algum sítio», referiu.

«Se não for à segunda volta, não tenho de tomar nenhuma posição, nem apoiar nenhum candidato. Vou continuar a viver o Benfica como sempre vivi e manter-me ativo dentro do clube.»

Pelo caminho, João Diogo Manteigas falou da revelação de José Mourinho de que vai também votar.

«Acho muito bem, podendo votar... Olhe, já agora, que vote em mim. Somos um projeto muito credível e vai gostar muito de trabalhar com Julen Guerrero, que é o nosso diretor desportivo para a formação», frisou.

«Acho que se vão entender muito bem. Eu sei que o Mourinho gosta muito dele, inclusivamente treinou o filho do Julen na Roma e vai ser uma coisa muito gira de se ver.»