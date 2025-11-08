O plantel do Benfica chegou à Casa do Seixal pouco depois das 9h30 deste sábado, sendo recebido de forma calorosa pelos sócios que esperavam para votar na segunda volta eleitoral. O período de votação começou às 8h30 e prolonga-se até às 22 horas.

De recordar que José Mourinho não vai antever a receção ao Casa Pia, duelo da 11.ª jornada da Liga agendado para as 20h30 de domingo. As águias ocupam o terceiro lugar, a quatro pontos do líder FC Porto, enquanto o Casa Pia é 16.º e antepenúltimo, ocupando o posto que obriga a disputar o play-off de manutenção.