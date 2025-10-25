Pouco depois das 10h30 deste sábado, os ânimos junto à Casa do Benfica do Seixal agitaram-se, face à aproximação do plantel das águias, acompanhados por José Mourinho e demais staff. A comitiva foi levada a partir do Benfica Campus em carrinhas de nove lugares.

O treinador foi o primeiro a votar seguido por Pavlidis, António Silva, Tomás Araújo, Samuel Soares, Leandro Barreiro, Henrique Araújo, João Rego e Aursnes. Mais tarde, num segundo grupo, surgiram Otamendi e Trubin, entre outros.

Até às 10h30 votaram mais de 7572 associados, o que permite antever um novo recorde de votação, que é nesta altura de cerca de 41 mil sócios – há quatro anos, quando Rui Costa venceu.

O ato eleitoral para o quadriénio 2025/2029 começou às 8h30 e decorre até às 22h. Em todo o caso, os sócios na fila a essa hora vão ter a oportunidade de exercer o direito de voto.