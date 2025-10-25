Mario Mario – ou apenas Super Mario – nasceu a 9 de julho de 1981 e saltou para a ribalta em 1983, quando lançado o jogo “Mario Bros”. Por norma vestido de vermelho e azul, esta personagem italiana de 44 anos não faltou às eleições do Benfica, sendo avistado nas imediações do Estádio da Luz ao final da manhã deste sábado.

Ora na longa fila, ora nas costas de Cristóvão Carvalho, Super Mario revelou-se fã do avançado Jonas e não passou despercebido, confirmando a dimensão deste ato eleitoral.

Até às 16 horas, mais de 49 mil sócios exerceram o direito de voto.

O ato eleitoral para o quadriénio 2025/2029 do Benfica começou às 8h30 e decorre até às 22h. Em todo o caso, os sócios na fila a essa hora vão ter a oportunidade de exercer o direito de voto.