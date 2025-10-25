Vieira não fez fecho da campanha: «Tenho de pensar que vou à segunda volta»
Antigo presidente diz que está preparado para tudo
Luís Filipe Vieira não fez exatamente uma cerimónia de encerramento da campanha eleitoral. O antigo presidente do Benfica, e candidato à reeleição, esteve numa entrevista numa televisão por cabo e falou com a CNN Portugal à saída, para explicar que não vai votar no Estádio da Luz, ao contrário do acordo entre os outros candidatos.
«Tenho uma forte ligação ao Seixal e o Benfica Campus é para mim estratégico no meu projeto para o clube. É aqui que vou fazer o coração do Benfica e instalar o gabinete da presidência, por isso em princípio vou votar aqui», revelou, antes de referir que espera este sábado ter uma votação que lhe permita ir à segunda volta.
«Realisticamente tenho de pensar que eu ganho e vou à segunda volta. Mas se não acontecer isso, deixe lá que estou preparado para tudo. Os benfiquistas é que têm de se manifestar e eu não vou ficar chateado com nada. Mas depois do debate de ontem, acho que não há dúvidas sobre quem conhece os problemas do Benfica.»