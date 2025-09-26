O Benfica comunicou a todos os funcionários, através de um email a que o Maisfutebol teve acesso, que vai pagar no fim do mês de setembro um prémio excecional, correspondente a 50 por cento do salário bruto de cada funcionário.

No email assinado pelos Recursos Humanos, é garantido que este prémio surge na sequência dos «muito bons resultados económicos do exercício 2024-2025» e do «crescimento da receita operacional».

Recorde-se que, nesta mesma sexta-feira, o Benfica também comunicou os resultados consolidados do clube, os quais destacam um lucro 40,7 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 72,9 milhões de euros face ao ano anterior: ou seja, um crescimento de 226,1 por cento face ao período homólogo.

Como fazem muitas empresas, embora nem sempre seja um prática corrente em Portugal, o Benfica resolveu atribuir um prémio de 50 por cento do vencimento a todos os colaboradores com contrato «e que não tenham sido elegíveis para prémios desportivos de futebol».

«Um prémio excecional visando reconhecer o esforço, compromisso e dedicação de todos para os resultados económicos alcançados, onde onde foram suplantados os objetivos definidos no que reporta ao esforço de contenção de custos recorrentes e crescimento da receita operacional», pode ler-se.

LEIA O EMAIL NA ÍNTEGRA:

«Caro/a Colaborador/a,

Considerando os muito bons resultados económicos do exercício 2024-2025, onde foram suplantados os objetivos definidos no que reporta ao esforço de contenção de custos recorrentes e crescimento da receita operacional, a Direção do Sport Lisboa e Benfica e a Administração da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD deliberaram atribuir a todos os Colaboradores de todas as empresas do Universo Benfica com contrato de trabalho e que não tenham sido elegíveis para prémios desportivos de futebol -, um prémio excecional visando reconhecer o esforço, compromisso e dedicação de todos para os resultados económicos alcançados.

Neste âmbito, será processado no dia 30 de setembro, obedecendo ao pagamento, o valor correspondente a 50% das remunerações mensais ilíquidas. Para os Colaboradores que aderiram ao Universo Benfica durante a época de 2024-2025, o valor será ajustado aos meses de vínculo.

Muito obrigado pelo esforço no ano passado. É nossa expectativa suplantar em 2025-2026 os resultados económicos obtidos e, naturalmente, aliar a estes um muito maior êxito desportivo.

Com os melhores cumprimentos,

Os Recursos Humanos»