Rui Pinto não deixou passar em claro as acusações deduzidas pelo Ministério Público esta terça-feira, no âmbito do «Caso dos Emails». A Benfica SAD, Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves e a SAD do Vitória de Setúbal foram constituídos arguidos.

A SAD do Benfica é acusada de crimes como corrupção ativa, oferta indevida de vantagem e fraude fiscal qualificada, sendo que o Ministério Público pede que o clube seja suspenso das competições desportivas, segundo o despacho a que a CNN Portugal teve acesso.

Os envolvidos simularam a compra e venda de jogadores, segundo a acusação, tentando subverter a verdade desportiva. Rui Pinto, confesso adepto do FC Porto e delator deste caso, esteve na origem do processo.

Em 2018 expôs uma vasta série de correspondências eletrónicas do Benfica, alegadamente envolvendo práticas ilícitas no futebol português. Agora, utilizou as redes sociais para comentar a acusação.

«A acusação hoje conhecida, e os resultados que produzirá, será de importância fulcral não só para o processo de credibilização do futebol português, mas também da própria Justiça. Continuará a instituição Benfica acima da lei? Ou será este o ponto de viragem? Só o tempo o dirá», escreveu Rui Pinto, num primeiro tweet.

«De realçar, também, o silêncio cúmplice da Federação, da Liga Portugal e dos seus dirigentes máximos, outrora tão incansáveis e diligentes a propagandear a luta contra a viciação de resultados e a defesa da integridade das competições, em conferências e outras aparições públicas», completou o pirata informático.