O Benfica anunciou esta quarta-feira a renovação da parceria com a Emirates por mais cinco temporadas, ou seja, até 2029.

Em comunicado, as águias partilharam a informação com os adeptos, confirmando assim o novo vínculo com a companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, que é o patrocínio oficial do clube desde 2014.

«Estamos entusiasmados por prolongar a nossa parceria com a Emirates, uma marca que representa a excelência e a ambição. É um testemunho do sucesso da nossa colaboração ao longo dos últimos anos e da nossa visão partilhada para o futuro», afirmou Rui Costa à comunicação do Benfica.