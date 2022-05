O Benfica comunicou nesta sexta-feira, em comunicado enviado à CMVM, que vai iniciar o reembolso de juros do empréstimo obrigacionista do período 2019-2022, no valor de 40 milhões de euros.

As águias vão distribuir um total de 750 mil euros pelos subscritores do produto financeiro lançado em 2019.

Recorde-se que esta semana o Benfica emitiu um novo empréstimo obrigacionista, novamente no valor de 40 milhões de euros.