A SAD do Benfica vai emitir um empréstimo obrigacionista num valor de 40 milhões de euros correspondente ao período 2022-25.

O período para oferta de subscrições ocorrerá entre as 08h30 de 16 de maio e as 15h00 de 27 de maio de 2022.

«O presente documento refere-se à oferta pública de subscrição (“Oferta”) e admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon (“Euronext Lisbon”), gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext”), de até 8.000.000 de obrigações a emitir pela Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD” ou “Emitente”), com o valor nominal unitário de €5 e global inicial de até €40.000.000», lê-se no prospeto publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O valor acima referido poderá ser aumentado através de adenda ao prospeto e aprovação pela CMVM.

O reembolso das obrigações, com taxa de juro fixa bruta de 4,6 por cento, está previsto para 1 de junho de 2025.