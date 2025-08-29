O Benfica enfrentava um problema para emprestar Tiago Gouveia ao Nice: o clube já tinha cedido temporariamente seis jogadores, pelo que atingira o limite de empréstimos autorizados pela FIFA.

Ora a solução encontrada pelo Benfica foi transformar empréstimos em transferências definitivas: neste caso foi feito isso mesmo com dois atletas.

Adrian Bajrami tinha sido emprestado até ao final da época ao FC Luzern, mas agora desvinculou-se do Benfica e tornou-se jogador em definitivo do clube suíço. Da mesma forma, Rafael Rodrigues tinha sido emprestado ao Al Ain, mas a SAD encarnada chegou a acordo com o clube dos Emirados Árabes Unidos para uma transformar a cedência numa transferência em definitivo.

Recorde-se que o Benfica tinha emprestado Gustavo Marques (Red Bull Bragantino), Bajrami (FC Luzern), Rafael Rodrigues (Al Ain), Jurásek (Besiktas), Kökçü (Besiktas) e Floretino (Burnley). Desta forma, abriu duas vagas, pôde emprestar Tiago Gouveia e ainda ficou com mais uma vaga.