O Benfica informou ter reunido na manhã desta quinta-feira no Estádio da Luz com o grupo de investidores (Entrepreneur Equity Partners) que chegou a acordo com José António dos Santos para a compra de 16,38 por cento das ações da SAD encarnada, numa operação que deve ficar concluída até ao fim de julho de 2026.

«No decurso dessa reunião, o Sport Lisboa e Benfica solicitou diversas informações adicionais, designadamente sobre aspetos potencialmente concorrenciais e estratégicos, encontrando-se agora esses elementos em fase de análise e avaliação jurídica», lê-se no comunicado do clube encarnado.

O Benfica referiu ainda que tomará em breve uma decisão definitiva sobre esta matéria que «fará valer todos os direitos que lhe assistem, em defesa dos superiores interesses do clube.

Na reunião, confirmou o Maisfutebol, estiveram o presidente Rui Costa, Nuno Catarino, vice-presidente e diretor financeiro, e outros elementos do Conselho de Administração da SAD.