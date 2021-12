Renato Paiva orientava o Benfica B quando Nélson Veríssimo foi escolhido para orientar a equipa principal das águias na reta final da época 2019/20 após o despedimento de Bruno Lage e pouco antes do regresso de Jorge Jesus ao clube.

O agora treinador campeão do Equador pelo Independiente del Valle acredita que o homem escolhido por Rui Costa para comandar o Benfica até ao final da época tem qualidade para estabilizar a equipa. «O Veríssimo já fez este trabalho e bem feito! Portanto, já tem essa experiência. E, além disso, está a fazer um excelente trabalho na equipa B», começou por avaliar num excerto de uma entrevista ao Maisfutebol que será publicada nos próximos dias.

Considerado pelo nosso jornal uma das dez figuras nacionais do futebol em 2021, Paiva realçou o conhecimento que Veríssimo tem de alguns jogadores que compõem o plantel e de outros nos quais poderá apostar. «É alguém que conhece muito bem jogadores com quem já trabalhou nessa passagem até chegar o Jorge Jesus e que conhece jogadores que estão na equipa B», vincou sobre o até agora timoneiro do conjunto secundário dos encarnados, que lidera a II Liga.

«Se calhar, é a melhor decisão que o Rui [Costa] pode tomar sem fazer muitas ondas, para garantir alguma estabilidade e, sobretudo, apostar em alguém que conhece muito bem a casa, que acho que era o mais importante neste momento: apostar em alguém que conheça bem a casa», sustentou ainda.

Admirador confesso de Jesus, Paiva comentou o contexto da saída do experiente treinador. «Não sei o que aconteceu, mas sei que um treinador ou é vítima de resultados ou do processo. Parece-me que foi um bocadinho vítima das duas partes: dos resultados, porque os últimos jogos com o Sporting e o FC Porto não foram bons, e vítima do processo também. Deixa-me sempre surpreendido quado um bom treinador sai. Mas também percebo que há timings e às vezes o próprio treinador ou quem manda sente que chegou ao fim e que há a sensação de que daqui para a frente a situação só pode piorar. E as decisões difíceis têm de se tomar», rematou.