Rui Costa, o recém-nomeado presidente do Benfica, é o convidado do Jornal das 8 da TVI. Será a primeira grande entrevista do antigo futebolista enquanto líder do clube lisboeta.

Rui Costa, recorde-se, subiu à presidência do Benfica após a demissão de Luís Filipe Vieira, em consequência das investigações relacionadas com a operação ‘Cartão Vermelho’.

Para além do cargo de presidente, que agora ocupa, Rui Costa foi diretor desportivo, administrador da SAD e vice-presidente do clube ‘encarnado’.