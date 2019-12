Ferro garante que, apesar da vantagem pontual de quatro pontos sobre o FC Porto, o Benfica tem muito por fazer para revalidar o título de campeão nacional.

«O atraso pontual da época passada é a prova de que em futebol as coisas podem sempre mudar. Estar agora em primeiro lugar deixa-nos satisfeitos, mas sabemos que nada é definitivo, há muito por fazer», afirmou o defesa-central dos encarnados em entrevista ao jornal A Bola.

Ferro comentou também a possibilidade de, na deslocação a Guimarães da próxima jornada, Bruno Lage poder igualar um recorde que está na posse de Rui Vitória, que em 2016 /2017 conseguiu no Benfica 16 jogos consecutivos sempre a vencer fora de casa. «Não trabalhamos para recordes, não pensamos em proezas ou registos históricos. A única coisa em que pensamos no balneário, qualquer um de nós, é no próximo jogo», concluiu.