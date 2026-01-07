Orkun Kökçü, médio do Besiktas e antigo jogador do Benfica, deu esta quarta-feira uma entrevista ao canal turco TRT Spor, onde falou abertamente sobre o período passado na Luz, assumindo que, apesar do bom rendimento em campo, enfrentou várias dificuldades a nível pessoal e emocional em Portugal.

O internacional turco confirmou que no último verão teve uma discussão com Bruno Lage, então treinador dos encarnados, durante o Campeonato do Mundo de Clubes, e admitiu que já ponderava sair há algum tempo.

«Passei um período muito bom no Benfica, foi uma boa fase do ponto de vista do futebol, mas a nível mental tive algumas dificuldades. Não consegui encontrar o ritmo e queria ser transferido», explicou, revelando que falava frequentemente do tema com o pai.

Kökçü sublinhou que a decisão de deixar o Benfica esteve diretamente ligada à procura de felicidade.

«Para mim, o mais importante na vida é ser feliz. Vivi dois anos em Portugal, mas foi a primeira vez que estive sozinho fora do meu país. Fora do futebol, foi um período muito solitário», confessou, garantindo, ainda assim, que essas dificuldades nunca afetaram o seu rendimento dentro das quatro linhas.

A proposta do Besiktas acabou por ser decisiva, até por motivos emocionais.

«Era o meu sonho de infância jogar no Besiktas. Não sou uma pessoa obcecada com a carreira, no final toda a gente é esquecida. Queria ir para um sítio onde fosse feliz», afirmou, assegurando que encontrou isso em Istambul.

«Dizem que vim infeliz, mas isso não é verdade. Estou realmente feliz aqui», acrescentou o médio turco.

Apesar de reconhecer que os resultados desportivos podem e devem melhorar, o médio garantiu estar tranquilo quanto ao futuro.

«Com melhores resultados e performances, posso ser ainda mais feliz. Temos de ter paciência, no final tudo se resolve», concluiu.

De recordar, Kökçü representou o Benfica durante duas temporadas, de 2023 a 2025. O internacional turco realizou 98 jogos, tendo marcado 19 golos e apontado 22 assistências.